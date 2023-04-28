Танки ЗВО уничтожают ВСУ на Купянском направлении, поддерживая наступление пехоты

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танки Западного военного округа российской армии оказывают огневую поддержку мотострелкам, обеспечивая наступление Вооружённых сил России на Сватовском и Купянском направлениях.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Боевые машины Т-72Б3, выступая в роли самоходного орудия, работают с закрытых огневых позиций. Это позволяет танкам оставаться незамеченными.

Слаженные и чёткие действия дают возможность устроить врагу настоящую огненную карусель, отмечают военкоры. По координатам, полученным при помощи беспилотников, ВС РФ уничтожают наблюдательные пункты, склады, иностранную технику и личный состав ВСУ.

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