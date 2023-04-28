Танки Западного военного округа российской армии оказывают огневую поддержку мотострелкам, обеспечивая наступление Вооружённых сил России на Сватовском и Купянском направлениях.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Боевые машины Т-72Б3, выступая в роли самоходного орудия, работают с закрытых огневых позиций. Это позволяет танкам оставаться незамеченными.
Слаженные и чёткие действия дают возможность устроить врагу настоящую огненную карусель, отмечают военкоры. По координатам, полученным при помощи беспилотников, ВС РФ уничтожают наблюдательные пункты, склады, иностранную технику и личный состав ВСУ.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.