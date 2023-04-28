МК: ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ дронами с надписью из двух слов

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вчера ночью армия России провела интенсивные атаки по военным объектам Вооружённых сил Украины в Черкасской, Киевской, Николаевской и Харьковской областях. Для итого использовались беспилотные летательные аппараты.

Сообщается, что в Оболонском районе Киевской области были повреждены электросети. В Днепропетровске уничтожены хранилища нефтепродуктов, которые предназначались для заправки танков "Леопардов" и "Челленджеров". Кроме того, пострадали здания, выделенные для казарм украинской армии.

В Полтавской области замечены несколько БПЛА "Герань-2", на которых была видна надпись "Не братья", пишет "МК". Жертв и пострадавших среди мирного населения нет.

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