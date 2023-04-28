"РВ": российские самолёты Ту-22 и Ту-95 нанесли массированные ракетные удары по Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская авиация нанесла массированные удары по украинской территории. Взрывы прогремели на территории Полтавщины и Кривого Рога.

Как сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" ("РВ"), воздушную тревогу объявили в Киевской области и других регионах.

"В небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Множество ракет летят в западные регионы", — сказано в публикации.

По словам военкоров, армия РФ для ударов использует ракеты Х-101 и X-555.

Украинские аналитики считают, что Воздушно-космические силы (ВКС) России истощают систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, чтобы в дальнейшем запустить "Калибры".

Ранее в Киеве, Днепре, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях после объявления тревоги прогремели взрывы. Представители Киевской администрации порекомендовали местным жителям спуститься в укрытия.

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