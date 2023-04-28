Российская авиация нанесла массированные удары по украинской территории. Взрывы прогремели на территории Полтавщины и Кривого Рога.
Как сообщает Telegram-канал "Военкоры Русской Весны" ("РВ"), воздушную тревогу объявили в Киевской области и других регионах.
"В небо поднялись дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22 и Ту-95. Множество ракет летят в западные регионы", — сказано в публикации.
По словам военкоров, армия РФ для ударов использует ракеты Х-101 и X-555.
Украинские аналитики считают, что Воздушно-космические силы (ВКС) России истощают систему противовоздушной обороны (ПВО) Украины, чтобы в дальнейшем запустить "Калибры".
Ранее в Киеве, Днепре, Полтавской, Черкасской и Николаевской областях после объявления тревоги прогремели взрывы. Представители Киевской администрации порекомендовали местным жителям спуститься в укрытия.
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