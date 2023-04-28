Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Для правильной работы двигателя: какое моторное масло подобрать на лето
Елена Блиновская заявила, что готова вернуть государству миллиард рублей и извиниться
Аналитик связал дополнительную плату за раздачу интернета МТС с телефона с ростом себестоимости
РСТ: отдых в Турции начал дешеветь из-за низкого спроса среди россиян
Lada Vesta NG: цена и характеристики новой флагманской модели
Андрея Кураева окончательно лишили священного сана - указ подписан патриархом
Lamborghini демонстрирует модели 2023 Huracan 60th Anniversary на Неделе моды
2024 Alfa Romeo Stelvio и Giulia добавят специальные отделки, небольшие обновления
Alpine, принадлежащая Renault, представила концепт электрического автомобиля

"База": на Украине уничтожен блогер и "великий дегустатор" Денис Дыркин

0:44
Силовые структуры

Украинские источники сообщили о ликвидации в зоне спецоперации известного блогера и "дегустатора" алкогольных и других напитков Дениса Дыркина. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

"База": на Украине уничтожен блогер и "великий дегустатор" Денис Дыркин

Прославился блогер тем, что выкладывал на YouTubе ролики с дегустацией духов, стеклоомывателей и прочих опасных жидкостей. На СВО он отправился, предположительно, в рамках мобилизации.

Фотографию тела мужчины в военной форме, который очень похож на Дыркина, опубликовал киевский чиновник Юрий Мысягин.

Ранее военкоры опубликовали видео, на котором видны окопы ВСУ под Бахмутом (Артёмовском), заваленные трупами уничтоженных боевиков.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ, заявил Сладков

Ранее Мизинцев руководил Национальным центром управления обороны России.

Сладков: генерал-полковник Михаил Мизинцев снят с должности замминистра обороны РФ
РВ: в зоне спецоперации на Украине военные ВС России уничтожили боевика-перебежчика из РФ
Армия России ликвидировала украинского анархиста Дмитрия Петрова
О возможных космических сражениях предупредил Гундаров
Вскрылся грандиозный обман с продажей замка Пугачёвой
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Каша на молоке по утрам опасна для здоровья: гастроэнтеролог назвала причину
Ту-22 и Ту-95 ВКС РФ нанесли мощный удар по Украине: тревога повсюду
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Армия России нанесла удар по многоэтажке в Артёмовске
Последние материалы
Россияне теперь могут попасть ещё на один зарубежный пляжный курорт
28 апреля: первый фильм Эйзенштейна, Байконур и Анжелика
Путин разрешил уничтожать контрафактный алкоголь в России без суда
МК: ВС России нанесли удары по военным объектам ВСУ дронами с надписью из двух слов
Украинский боксёр Усик угрожает захватить Крым, Донбасс и Белгород
Путин подписал закон о пожизненном заключении за государственную измену
Закон о постановке диагноза "наркомания" подписан Владимиром Путиным
ПК "Бест Вей": "Прокуратура Санкт-Петербурга нарушает, а не защищает конституционные права граждан"
Украина готова к наступлению: Белгород может стать главной целью ВСУ
В Германии стартовал Berlin Major 2023
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников