Украинские источники сообщили о ликвидации в зоне спецоперации известного блогера и "дегустатора" алкогольных и других напитков Дениса Дыркина. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Прославился блогер тем, что выкладывал на YouTubе ролики с дегустацией духов, стеклоомывателей и прочих опасных жидкостей. На СВО он отправился, предположительно, в рамках мобилизации.
Фотографию тела мужчины в военной форме, который очень похож на Дыркина, опубликовал киевский чиновник Юрий Мысягин.
Ранее военкоры опубликовали видео, на котором видны окопы ВСУ под Бахмутом (Артёмовском), заваленные трупами уничтоженных боевиков.
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