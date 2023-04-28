"База": на Украине уничтожен блогер и "великий дегустатор" Денис Дыркин

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские источники сообщили о ликвидации в зоне спецоперации известного блогера и "дегустатора" алкогольных и других напитков Дениса Дыркина. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Прославился блогер тем, что выкладывал на YouTubе ролики с дегустацией духов, стеклоомывателей и прочих опасных жидкостей. На СВО он отправился, предположительно, в рамках мобилизации.

Фотографию тела мужчины в военной форме, который очень похож на Дыркина, опубликовал киевский чиновник Юрий Мысягин.

Ранее военкоры опубликовали видео, на котором видны окопы ВСУ под Бахмутом (Артёмовском), заваленные трупами уничтоженных боевиков.

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