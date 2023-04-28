Кедми объяснил, как Россия навсегда отобьёт у США тягу к антироссийским провокациям

1:05 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Москва может навсегда отбить у Вашингтона желание и возможности осуществлять провокации.

Об этом сообщил военный эксперт Яков Кедми, но отметил, что для этого требуется победа в СВО.

По его словам, США провоцировали РФ на протяжении 80 лет, а сегодня страны подошли к черте, за которой Белый дом может лишиться способности устраивать антироссийские провокации. На Украине американцами сделана серьёзная ставка.

"Результаты этих боев должны положить этому конец раз и навсегда. Тогда все, кого вы видели, заткнутся и отправятся на свалку истории. А что будет с Америкой — ну, пусть бог им поможет", — в программе "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал аналитик.

Он отметил, что победа в спецоперации поставит точку в истории западных попыток "уколоть" Россию. Запад навсегда лишится морального права для различных заявлений. Будущее США весьма неопределенное, поскольку Штаты могут не пережить утрату гегемонии, подытожил Кедми.

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