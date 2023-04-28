Яков Кедми рассказал, почему США боятся потерять Украину

1:11 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вашингтон теряет влияние в мире из-за своей политики, финансового кризиса и деградации правительства.

В этом уверен израильский аналитик Яков Кедми.

США не смогли завоевать Иран, теряют Саудовскую Аравию и страны Персидского залива. А по отношению к Сирии они вообще совершили настоящее преступление, в эфире шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" сказал эксперт.

Весь Ближний Восток из-за США на грани катастрофы, а своими действиями они объединили РФ внутри. Плюс они укрепили экономику России и её армию.

"И проигрывают всё больше и больше в стратегическом соотношении", — подчеркнул Кедми.

Сами Штаты сейчас разрывают проблемы: финансовый кризис и непрофессионализм политиков — это серьезные преграды к достижению целей. А Украина, которая должна была стать "венцом политики" Вашингтона, стала рассыпаться у них в руках, отметил обозреватель.

По его словам, сейчас единственное, чего США больше всего боятся — это потерять Украину.

"Потеряв Украину, они продолжать терять всё остальное", — подытожил Кедми.