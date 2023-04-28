РВ: боевики ВСУ показали новое видео "дороги смерти" в Бахмут

Боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) показали на новом видео часть "дороги смерти" в Бахмут (Артёмовск), по которой еще продолжается снабжение окружённых в городе подразделений. Об этом пишут военкоры "Русской Весны".

На кадрах видно, что по обочинам дороги стоят пикапы, разбитые огнём российской артиллерии. Сам путь проходит через поля и мимо кладбища.

Ранее сегодня военкоры сообщили, что бронегруппа ВСУ попыталась на трёх БМП прорваться к Бахмуту, но колонна была атакована из засады на одном из участков. Вся техника в результате была уничтожена вместе с личным составом противника.