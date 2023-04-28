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Бронегруппа ВСУ на трёх БМП смогла прорваться к Артёмовску, но попала в засаду армии России

1:08
Силовые структуры

Бронегруппа вооружённых сил Украины (ВСУ) на трёх боевых машинах пехоты сумела прорваться к Бахмуту (Артёмовску) под плотным огнём российской артиллерии. Однако на одном из участков дороги колонна была атакована из засады. В результате техника была уничтожена, а все, кто находился внутри, погибли. Об этом сообщает "Военная хроника" в своём Telegram-канале.

Бронегруппа ВСУ на трёх БМП смогла прорваться к Артёмовску, но попала в засаду армии России

Репортёры рассказали, что большая часть подкреплений ВСУ, направляемых в Артёмовск, уничтожается артиллерией ВС РФ ещё на подходе, но некоторые малочисленные отряды иногда успевают проскочить.

Военкоры также опубликовали видео, на котором одну из дорог после атаки на колонну с подкреплением ВСУ зачищают добровольцы армии России и нескольких ЧВК.

"До позиций противника всего 300 метров, однако наше подразделение выходит на осмотр уничтоженной украинской техники", — добавили авторы издания.

Ранее военкоры показали видео с окопами ВСУ под Бахмутом, заваленными телами убитых боевиков.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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