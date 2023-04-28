Бронегруппа вооружённых сил Украины (ВСУ) на трёх боевых машинах пехоты сумела прорваться к Бахмуту (Артёмовску) под плотным огнём российской артиллерии. Однако на одном из участков дороги колонна была атакована из засады. В результате техника была уничтожена, а все, кто находился внутри, погибли. Об этом сообщает "Военная хроника" в своём Telegram-канале.
Репортёры рассказали, что большая часть подкреплений ВСУ, направляемых в Артёмовск, уничтожается артиллерией ВС РФ ещё на подходе, но некоторые малочисленные отряды иногда успевают проскочить.
Военкоры также опубликовали видео, на котором одну из дорог после атаки на колонну с подкреплением ВСУ зачищают добровольцы армии России и нескольких ЧВК.
"До позиций противника всего 300 метров, однако наше подразделение выходит на осмотр уничтоженной украинской техники", — добавили авторы издания.
Ранее военкоры показали видео с окопами ВСУ под Бахмутом, заваленными телами убитых боевиков.
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