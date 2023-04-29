Yle: президент Украины Зеленский анонсировал наступление ВСУ на Крым

Украинская армия намерена установить контроль над Крымским полуостровом, вытеснив оттуда российских военных. Об этом заявил руководитель Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Киеву удастся осуществить успешное контрнаступление, если Запад продолжит поставлять финансовую и военную помощь. Он добавил, что боевые действия могут затянуться на десятилетия.

"Зеленский подтвердил, что Украина планирует контратаку, уточнив, что, согласно его мнению, ей удастся отразить российские силы, а также взять Крым под свой контроль", — сказано в материале финского издания Yle.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников рассказал о подготовке военнослужащих ВСУ к наступательной операции. Он отметил, что украинские солдаты осваивают технику НАТО для активного использования в грядущих боях. Как пояснил глава ведомства, дату и место начала контрнаступления назначит Генштаб ВСУ.

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