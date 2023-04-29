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Медведев озвучил план возмездия Киеву

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Силовые структуры

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, чем Россия может ответить на украинские атаки.

Медведев озвучил план возмездия Киеву

Бывший президент России обратил внимание на парадоксальность заявлений Владимира Зеленского, который просит Запад поддержать Украину сейчас во избежание третьей мировой войны и предоставить больше оружия, чтобы уменьшить число жертв.

Медведев уверен, что Россия в ответ на угрозы со стороны ВСУ должна отвечать уничтожением личного состава и военной техники противника.

Политик уверен в том, что ВС РФ удастся разгромить врага и демилитаризировать всю территорию Украины.

Он пригрозил ключевым фигурам киевского режима актами возмездия. В противном случае, по словам Медведева, военный конфликт затянется на десятилетия.

Ранее Владимир Зеленский предупредил, что пожар на нефтебазе в Севастополе "это только начало".

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Севастополь, горит резервуар с топливом. Кадры очевидцев Новости Севастополь, взрыв, пожар
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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