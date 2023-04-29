Зеленский о пожаре на нефтебазе в Севастополе: "Это только начало. Взрывов будет больше"

0:34 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Владимир Зеленский предупредил, что атаки на стратегически важные объекты ВС РФ участятся.

Президент Украины пригрозил российской армии, заявив о том, что случаев, подобных пожару на нефтебазе в Севастополе, станет больше.

"Это только начало. Взрывов будет больше", — заявил украинский лидер.

Ранее Алексей Арестович рассказал, что ВСУ будут по 10 раз в неделю атаковать склады, военные базы, заводы, которые поддерживают боеспособность ВС РФ.

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