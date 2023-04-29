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Кнутов заявил, что ударом по Севастополю ВСУ начали наступление на Крым

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Силовые структуры

Удар беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Севастополю анонсировал наступление Киева на Крым. Об этом заявил военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов.

Кнутов заявил, что ударом по Севастополю ВСУ начали наступление на Крым

Он отметил, что украинские войска способны увеличить число ударов по объектам, расположенным на полуострове. Как пояснил эксперт, боевики ВСУ проверяют надёжность российских средств противовоздушной обороны (ПВО).

"Киев должен осознать, что наши ответные удары будут гораздо болезненнее, чем их удары", — подчеркнул Кнутов в беседе с "Украиной.ру".

Историк считает, что ВС России могут осуществить атаки на Николаев и Очаков. При этом последний город превратился в базу Североатлантического альянса, указал специалист.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас / Виктор Баранец
Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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