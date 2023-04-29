Российская Федерация должна ответить на удар украинского беспилотника и пожар в Севастополе уничтожением нефтехранилищ в Одессе.
Об этом сказала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, отметив, что время для "медленных танцев" прошло.
"Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято", — подчеркнула сенатор.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что по предварительным данным, два беспилотника ВСУ подорвали четыре цистерны с топливом.
В настоящее время пожар локализован.
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