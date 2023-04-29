В Крыму заявили, что Россия должна ответить на теракт в Севастополе уничтожением нефтехранилищ в Одессе

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская Федерация должна ответить на удар украинского беспилотника и пожар в Севастополе уничтожением нефтехранилищ в Одессе.

Об этом сказала сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди, отметив, что время для "медленных танцев" прошло.

"Произошедшее требует ответного жёсткого решения и действий. Все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. Стратегическое решение о нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято", — подчеркнула сенатор.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее сообщил, что по предварительным данным, два беспилотника ВСУ подорвали четыре цистерны с топливом.

В настоящее время пожар локализован.