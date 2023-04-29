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РВ: колонну немецких БМП Marder впервые заметили на Украине

0:47
Силовые структуры

На Украине впервые заметили колонну немецких БМП Marder. Боевики одной из бригад ВСУ опубликовали видео, на котором они куда-то едут на боевых машинах по полевой дороге ещё не просохшей от дождя. Кадрами поделились военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Они напомнили, что Берлин официально заявил об оправке 40 этих БМП на Украину в конце марта.

На видео также заметны бетонные оборонительные заграждения — "зубы дракона". Судя по всему, боевики тренируются преодолевать подобные укрепления, предположили украинские эксперты.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российские военные изменили тактику на фронте и перешли к обороне.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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