РВ: колонну немецких БМП Marder впервые заметили на Украине

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Украине впервые заметили колонну немецких БМП Marder. Боевики одной из бригад ВСУ опубликовали видео, на котором они куда-то едут на боевых машинах по полевой дороге ещё не просохшей от дождя. Кадрами поделились военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Они напомнили, что Берлин официально заявил об оправке 40 этих БМП на Украину в конце марта.

На видео также заметны бетонные оборонительные заграждения — "зубы дракона". Судя по всему, боевики тренируются преодолевать подобные укрепления, предположили украинские эксперты.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что российские военные изменили тактику на фронте и перешли к обороне.