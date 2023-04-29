На Украине впервые заметили колонну немецких БМП Marder. Боевики одной из бригад ВСУ опубликовали видео, на котором они куда-то едут на боевых машинах по полевой дороге ещё не просохшей от дождя. Кадрами поделились военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Они напомнили, что Берлин официально заявил об оправке 40 этих БМП на Украину в конце марта.
На видео также заметны бетонные оборонительные заграждения — "зубы дракона". Судя по всему, боевики тренируются преодолевать подобные укрепления, предположили украинские эксперты.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что российские военные изменили тактику на фронте и перешли к обороне.
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