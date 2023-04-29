Зеленский: российские военные изменили тактику на фронте и перешли к обороне

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военные России изменили тактику на фронте и перешли к обороне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью скандинавским журналистам.

По его словам, россияне уже думают об обороне "занятых территорий". И это уже другая волна боевых действий, но она непростая и для Киева.

"Мы понимаем, что их настойчивость на поле боя, которая была в начале, разбита нашими силами, сегодня они вкапываются, делают оборонительные рубежи. Это будет сложно для нас, будет очень непросто, но это уже вторая часть, в которой мы собираемся забрать инициативу", — заявил глава киевского режима.

Также Зеленский ответил на вопрос, что он делал бы во время СВО, если бы не был президентом.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.