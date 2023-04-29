Артиллеристы российской армии получили разведданные с беспилотников в режиме реального времени, после чего заманили в ловушку подразделение ВСУ. Затем по живой силе противника был нанесён мощный удар. Об этом сообщается в материале РИА Новости.
Разведывательные дроны следили за перемещением боевиков ВСУ на Авдеевском направлении. Затем координаты получила российская артиллерия. По позициям украинской армии были нанесены точечные удары, в результате чего противник покинул укрытия.
После того как подразделение ВСУ скрылось в новом блиндаже, разведчики передали новые данные. Тогда артиллеристы ВС РФ ликвидировали укрытие противника вместе с живой силой.
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