РИА Новости: ВС РФ загнали в ловушку подразделение ВСУ на Авдеевском направлении

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Артиллеристы российской армии получили разведданные с беспилотников в режиме реального времени, после чего заманили в ловушку подразделение ВСУ. Затем по живой силе противника был нанесён мощный удар. Об этом сообщается в материале РИА Новости.

Разведывательные дроны следили за перемещением боевиков ВСУ на Авдеевском направлении. Затем координаты получила российская артиллерия. По позициям украинской армии были нанесены точечные удары, в результате чего противник покинул укрытия.

После того как подразделение ВСУ скрылось в новом блиндаже, разведчики передали новые данные. Тогда артиллеристы ВС РФ ликвидировали укрытие противника вместе с живой силой.