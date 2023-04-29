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РВ: опубликованы кадры провального штурма ВСУ российской позиции "Циклоп" под Бахмутом

Силовые структуры

Беспилотник зафиксировал провальную операцию группы 54-й бригады ВСУ. Украинские войска попытались взять штурмом российскую позицию "Циклоп" под Бахмутом. Об этом сообщили военные корреспонденты "Русской весны".

На опубликованных кадрах показан ближний бой, который идёт в окопах. Один из боевиков ВСУ получил точный выстрел в голову и остался лежать. Однако российскому солдату удалось выжить, несмотря на то, что по нему был открыт огонь из автомата.

В результате противник израсходовал все ручные гранаты и был вынужден отступить с потерями.  

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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