"Секретное" бункерное совещание Зеленского прошло в Николаеве

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети опубликованы видеокадры с "секретным" совещанием украинского президента Владимира Зеленского.

Ролик продемонстрировал киевский журналист Дмитрий Комаров.

На кадрах можно видеть город Николаев. Глава Незалежной и представители местных властей отправляются в бункер, дабы там обсуждать "государственные тайны и проблемы".

Главе Николаевской обладминистрации Виталию Киму и другим официальным лицам пришлось спуститься в подвал, чтобы гаранту Конституции Украины было не так страшно, подытожило издание "Русская Весна".