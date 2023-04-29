В Сети опубликованы видеокадры с "секретным" совещанием украинского президента Владимира Зеленского.
Ролик продемонстрировал киевский журналист Дмитрий Комаров.
На кадрах можно видеть город Николаев. Глава Незалежной и представители местных властей отправляются в бункер, дабы там обсуждать "государственные тайны и проблемы".
Главе Николаевской обладминистрации Виталию Киму и другим официальным лицам пришлось спуститься в подвал, чтобы гаранту Конституции Украины было не так страшно, подытожило издание "Русская Весна".
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