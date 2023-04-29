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"Секретное" бункерное совещание Зеленского прошло в Николаеве

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Силовые структуры

В Сети опубликованы видеокадры с "секретным" совещанием украинского президента Владимира Зеленского.

"Секретное" бункерное совещание Зеленского прошло в Николаеве

Ролик продемонстрировал киевский журналист Дмитрий Комаров.

На кадрах можно видеть город Николаев. Глава Незалежной и представители местных властей отправляются в бункер, дабы там обсуждать "государственные тайны и проблемы".

Главе Николаевской обладминистрации Виталию Киму и другим официальным лицам пришлось спуститься в подвал, чтобы гаранту Конституции Украины было не так страшно, подытожило издание "Русская Весна".

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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