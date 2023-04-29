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Кедми: Россия ультиматумом вызвала в США серьёзные потрясения

1:05
Силовые структуры

В 2021 году произошло ключевое событие, изменившее ход истории и повлиявшее на развитие отношений между Москвой и Вашингтоном.

Кедми: Россия ультиматумом вызвала в США серьёзные потрясения

15 марта 2021 года Россия предъявила США ультиматум, хотя она не называла это ультиматумом.

"Было совершенно чётко сказано, что Россия требует обсуждения сложившейся в Европе ситуации и угрожающий безопасности РФ. И она требует, чтобы НАТО вернулась к дислокации 1997 года", — в программе "Окна" сказал Яков Кедми.

По его словам, Украина стала результатом этого ультиматума. Она сегодня превратилась в поле сражения между РФ и управляемыми и контролируемыми американцами ВС.

Однако, США сегодня сами всё ближе и ближе к гражданской войне. Система привела к тому, что президент там уже ничего не решает. И сейчас Штаты стоят перед серьезнейшими внутренними социальными и экономическими проблемами, подытожил Кедми.

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Кедми: в США не президент управляет государством
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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