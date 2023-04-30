Семь британских наёмников устроили "сафари" на русских в Донбассе, но сами попали в ловушку

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Разведчики Центрального военного округа провели блестящую спецоперацию на линии фронта в зоне СВО, жестоко наказав семерых наёмников из Британии за желание поохотиться на русских. Об этом случае пишет rusonline.

Британские легионеры, вероятно, посчитали, как и многие такие же "солдаты удачи" до них, что битва в Донбассе станет лёгкой прогулкой. Но поплатились за свою самонадеянность.

Расположившихся на позиции британских боевиков сначала засекла разведка с помощью дрона, а затем мгновенно созрел план атаки. На задание отправились шесть отважных бойцов. Последние несколько сотен метров бойцы подбирались к вражескому опорному пункту ползком.

Британцев не на шутку переполошило внезапное появление в их блиндаже русских. Они в панике запросили помощи у боевиков ВСУ, однако несколько гранат поставили точку в "сафари".

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