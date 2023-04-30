В Госдуме РФ призвали не искать крайних в атаке ВСУ на Крым

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Атака ВСУ на Севастополь — не повод для истерики. Как подчеркнул депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, не время искать виноватых.

По его словам, в ходе СВО военных действий удивляться подобным ситуациям не время.

"Надо не крайних искать, а разобраться, почему такое случилось. Где у нас есть дыры в противовоздушной системе и системе радиоэлектронной борьбы", — пояснил генерал.

Генерал уточнил, что украинский дрон прилетел в нефтехранилище.

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