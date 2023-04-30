Атака ВСУ на Севастополь — не повод для истерики. Как подчеркнул депутат Госдумы, генерал-лейтенант Андрей Гурулёв, не время искать виноватых.
По его словам, в ходе СВО военных действий удивляться подобным ситуациям не время.
"Надо не крайних искать, а разобраться, почему такое случилось. Где у нас есть дыры в противовоздушной системе и системе радиоэлектронной борьбы", — пояснил генерал.
Генерал уточнил, что украинский дрон прилетел в нефтехранилище.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.