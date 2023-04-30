Танкисты ЮВО показали, как выкуривают ВСУ с позиций, чтобы уничтожить артиллерией

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Бойцы ВС РФ разработали хитрую тактику, с помощью которой выгоняют боевиков ВСУ из блиндажей, чтобы затем "накрыть" артиллерией.

Для этого они забрасывают укрытия националистов дымовыми гранатами с беспилотников.

"С помощью дымовой гранаты выкуриваем противника с позиций, и следим за перемещением, при возможности наносим огневое поражение", — гласит подпись под роликом в Telegram-канале "Танкисты ЮВО".

После того, как солдаты противника покинули укрепление, тот же дрон внимательно отслеживает их бегство, а оператор БПЛА передаёт координаты неприятеля расчётам артиллерии.

Ранее аналитики пришли к выводу, что наступает решающий момент вооружённого противостояния России и США на Украине.