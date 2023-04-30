Украинское командование собирает по стране все боеспособные силы, чтобы нанести удар по ВС РФ группировкой из 100 тысяч солдат ВСУ и тысячи западных наёмников.
Вдали от линии соприкосновения Киев накапливает человеческие ресурсы и военную технику, а инструкторы НАТО в ускоренном порядке готовят украинские подразделения.
"С высокой долей вероятности, ВСУ постараются нанести параллельно два удара — "основной" и "отвлекающий". В Вашингтоне и Киеве надеются повторить накатанный "харьковский" сценарий", — уверены эксперты издания "Русская весна".
Причём западная техника, считают специалисты, пойдёт вторым эшелоном для обеспечения красивой картинки в западных СМИ, которые будут превозносить непобедимость натовского оружия.
Ранее американские аналитики назвали три причины, по которым контрнаступление ВСУ провалится.
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Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.