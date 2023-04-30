РВ: приближается решающий момент вооружённого противостояния России и США на Украине

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинское командование собирает по стране все боеспособные силы, чтобы нанести удар по ВС РФ группировкой из 100 тысяч солдат ВСУ и тысячи западных наёмников.

Вдали от линии соприкосновения Киев накапливает человеческие ресурсы и военную технику, а инструкторы НАТО в ускоренном порядке готовят украинские подразделения.

"С высокой долей вероятности, ВСУ постараются нанести параллельно два удара — "основной" и "отвлекающий". В Вашингтоне и Киеве надеются повторить накатанный "харьковский" сценарий", — уверены эксперты издания "Русская весна".

Причём западная техника, считают специалисты, пойдёт вторым эшелоном для обеспечения красивой картинки в западных СМИ, которые будут превозносить непобедимость натовского оружия.

Ранее американские аналитики назвали три причины, по которым контрнаступление ВСУ провалится.

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