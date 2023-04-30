Почему Зеленский отправляет "элитные подразделения" на верную смерть в Артёмовск

1:16 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Основной театр военных действий на данный момент разворачивается в Артёмовске. Генштаб ВСУ отправляет туда большие силы, сосредотачивает все действующие подразделения: мобилизованных, наёмников и силы специальных операций (ССО) (8-й полк и 73-й морской центр).

Но роль этих распиаренных ССО Украины в том, чтобы возложить на них невыполнимые цели и успокоить себя. Об этом сообщает Telegarm-канал "Архангел спецназа Z".

"ССО Украины, которые настолько распиаренные, что можно подумать, что им нету равных. На самом деле это не так. Иначе бы наши подразделения не продвигались вперёд ежедневно", — пишет портал.

Это просто безысходность — поставить всё на карту, чтобы отбить Бахмут. Но по радиоперехватам все знают, как воют эти спецподразделения: когда начинается бой, они просто-напросто убегают.

"Хвалёные "спецпiдроздiлы”/ССО просто отходят, оставляя простые подразделения, состоящие из мобилизованных, на убой, некоторые сдаются, остальные погибают", — подчеркнули авторы, отмечая, что у украинцев останутся лишь горы трупов боевиков, брошенных на убой.