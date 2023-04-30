Политолог Сергей Марков объяснил, зачем Россия ликвидирует высотные дома в зоне проведения СВО.
Марков рассказал, что Россия применяет новую тактику.
"Её суть, — ликвидация высотных домов в зоне боевых действий с помощью планирующих бомб", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Политический эксперт уверен, что Украина делает из высоток опорные пункты с наблюдателями и огневыми точками. В деле уничтожения этих объектов, по словам Маркова, Россия достигла успехов.
"Думаю, ВСУ найдут ответную тактику", — выразил своё мнение Марков.
Ранее Марков рассказал об отъезде Сергея Шойгу из России на фоне скорого контрнаступления ВСУ.
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