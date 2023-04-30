Марков рассказал о новой тактике армии РФ: Ликвидация высотных домов

0:48 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Политолог Сергей Марков объяснил, зачем Россия ликвидирует высотные дома в зоне проведения СВО.

Марков рассказал, что Россия применяет новую тактику.

"Её суть, — ликвидация высотных домов в зоне боевых действий с помощью планирующих бомб", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Политический эксперт уверен, что Украина делает из высоток опорные пункты с наблюдателями и огневыми точками. В деле уничтожения этих объектов, по словам Маркова, Россия достигла успехов.

"Думаю, ВСУ найдут ответную тактику", — выразил своё мнение Марков.

Ранее Марков рассказал об отъезде Сергея Шойгу из России на фоне скорого контрнаступления ВСУ.

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