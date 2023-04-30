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Генштаб ВСУ предоставил Зеленскому все негативные сценарии провала наступления: Россия займёт Харьков

0:58
Силовые структуры

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставлены все негативные сценарии провала контрнаступления. Их смоделировали в Генштабе вооружённых сил Украины (ВСУ) совместно с экспертами Минобороны США. Об этом пишет украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Генштаб ВСУ предоставил Зеленскому все негативные сценарии провала наступления: Россия займёт Харьков

Согласно прогнозам аналитиков Пентагона, ВСУ могут потерять все самые подготовленные подразделения, а российская армия займёт южные регионы, в которых уже ведётся административная работа на случай провала контрнаступления.

Есть и самый негативный сценарий, при котором может рухнуть весь фронт и российские военные займут Харьков, Донецкую область и выйдут под Полтаву.

По свои масштабам, Приазовская операция станет самой крупной битвой, а исход сражения может слишком дорого стоить для Украины, заключили авторы канала.

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Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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