Генштаб ВСУ предоставил Зеленскому все негативные сценарии провала наступления: Россия займёт Харьков

0:58 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставлены все негативные сценарии провала контрнаступления. Их смоделировали в Генштабе вооружённых сил Украины (ВСУ) совместно с экспертами Минобороны США. Об этом пишет украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Согласно прогнозам аналитиков Пентагона, ВСУ могут потерять все самые подготовленные подразделения, а российская армия займёт южные регионы, в которых уже ведётся административная работа на случай провала контрнаступления.

Есть и самый негативный сценарий, при котором может рухнуть весь фронт и российские военные займут Харьков, Донецкую область и выйдут под Полтаву.

По свои масштабам, Приазовская операция станет самой крупной битвой, а исход сражения может слишком дорого стоить для Украины, заключили авторы канала.

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