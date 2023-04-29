Ходаковский: наступление ВСУ на Мариуполь может создать сильный политический эффект

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На месте Киева стоило бы сфокусировать внимание на Мариуполе, предполагая наступать. Такое мнение высказал бывший командир бригады "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.

Он считает, что украинские войска столкнутся с ожесточённым сопротивлением населения при попытке захватить канонические русские территории. Люди там не будут встречать оккупантов "хлебом-солью", а спецоперация оперативно превратится в Отечественную войну со всеми последствиями.

А вот выход на Мариуполь, мог бы создать и мгновенную угрозу Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым, объяснил комбат.

"Город они знают, население их помнит, закрепляться быстро они умеют, а наступательных сил у нас на повторное взятие Мариуполя может быстро и не найтись…", — добавил военный в своём Telegram-канале.

По его мнению, России стоит усилить Мариупольское направление, чтобы не допустить нежелательного сценария.

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