На месте Киева стоило бы сфокусировать внимание на Мариуполе, предполагая наступать. Такое мнение высказал бывший командир бригады "Восток" армии ДНР Александр Ходаковский.
Он считает, что украинские войска столкнутся с ожесточённым сопротивлением населения при попытке захватить канонические русские территории. Люди там не будут встречать оккупантов "хлебом-солью", а спецоперация оперативно превратится в Отечественную войну со всеми последствиями.
А вот выход на Мариуполь, мог бы создать и мгновенную угрозу Донецку, и непереоценимый политический эффект, и перерезание сухопутного коридора на Крым, объяснил комбат.
"Город они знают, население их помнит, закрепляться быстро они умеют, а наступательных сил у нас на повторное взятие Мариуполя может быстро и не найтись…", — добавил военный в своём Telegram-канале.
По его мнению, России стоит усилить Мариупольское направление, чтобы не допустить нежелательного сценария.
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