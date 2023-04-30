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Марков перечислил трудности ВСУ при наступлении

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Силовые структуры

Политолог Сергей Марков рассказал, какие трудности ждут украинскую армию при контрнаступлении.

Марков перечислил трудности ВСУ при наступлении

Марков отметил, что на Украине обсуждают проблемы, с которым столкнутся ВСУ при попытках атаковать ВС РФ.

По словам политолога, на Украине страшатся оборонительной линия России в три полосы.

Украина также лишена фактора внезапности, который был у ВСУ при наступлении в Харьковской области. Напомнил политический эксперт и преимуществе РФ в воздухе.

"Численное преимущество ВСУ над армией России, которое было главной причиной побед ВСУ летом и осенью 2022 года, ликвидировано", — объяснил политолог.

Ранее Сергей Марков рассказал о новой тактике армии РФ.

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План наступления ВСУ слит
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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