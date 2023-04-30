Российские военные уничтожили в Бахмуте (Артёмовске) двух наёмников из Канады, которые воевали в за Украину в составе ВСУ. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".
Репортёры отметили, что один канадский наёмник Кайл Портер числился в составе 92-й бригады ВСУ, он был ликвидирован 27 апреля.
Второй гражданин Канады Коул Зеленко, которого отец называл "мой Рэмбо", выбрал для себя службу в составе "Интернационального легиона" и был уничтожен 28 апреля.
Ранее также сообщалось, что военные РФ ликвидировали на "дороге смерти" в Бахмуте "неуловимого" американского наёмника Эндрю Купера.
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