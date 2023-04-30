РВ: в Бахмуте уничтожены "Рэмбо" из Канады

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили в Бахмуте (Артёмовске) двух наёмников из Канады, которые воевали в за Украину в составе ВСУ. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны".

Репортёры отметили, что один канадский наёмник Кайл Портер числился в составе 92-й бригады ВСУ, он был ликвидирован 27 апреля.

Второй гражданин Канады Коул Зеленко, которого отец называл "мой Рэмбо", выбрал для себя службу в составе "Интернационального легиона" и был уничтожен 28 апреля.

Ранее также сообщалось, что военные РФ ликвидировали на "дороге смерти" в Бахмуте "неуловимого" американского наёмника Эндрю Купера.

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