В Бахмуте (Артёмовске) российские военные уничтожили наёмника из США Эндрю Харриса Купера из штата Огайо, который воевал на стороне Украины. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
Отмечается, что наёмник уничтожен на "дороге смерти" вместе с ирландским наёмником Финбаром Кафферки. Оба были ликвидированы огнём российской артиллерии.
Ранее сообщалось, что разведчики ВС РФ провели блестящую спецоперацию на линии фронта в Донбассе, жестоко наказав семерых британских наёмников за желание устроить "сафари" на русских.
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