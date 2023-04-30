РВ: в Бахмуте на "дороге смерти" уничтожен американский наёмник

0:40 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Бахмуте (Артёмовске) российские военные уничтожили наёмника из США Эндрю Харриса Купера из штата Огайо, который воевал на стороне Украины. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Отмечается, что наёмник уничтожен на "дороге смерти" вместе с ирландским наёмником Финбаром Кафферки. Оба были ликвидированы огнём российской артиллерии.

Ранее сообщалось, что разведчики ВС РФ провели блестящую спецоперацию на линии фронта в Донбассе, жестоко наказав семерых британских наёмников за желание устроить "сафари" на русских.

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