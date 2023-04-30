РВ: боевики ВСУ сняли на видео подрыв на мине машины, в которой ехали

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Сети появились кадры самоуничтожения боевиков вооружённых сил Украины (ВСУ), снятые где-то в зоне спецоперации. Видео опубликовали военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Ролик сняли боевики 92-й бригады ВСУ. Они двигались по дороге на гражданском транспорте и заметили догорающую впереди другую машину, которая подорвалась на мине немного раньше. Один из боевиков успевает обратить на это внимание, однако в следующую секунду происходит взрыв, на воздух взлетает уже их собственный автомобиль. Видео на этом обрывается.

Ранее боевики ВСУ сняли на дрон "операцию" по убийству мирного жителя под Херсоном и похвастались этим в соцсетях.

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