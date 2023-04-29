РВ: боевики ВСУ сняли на дрон операцию по убийству мирного жителя и публикуют кадры

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украинские боевики сняли на дрон целую операцию по убийству мирного жителя и опубликовали кадры в Сети. Они назвали гордо ролик "Работа наших сил обороны из 192-го батальона 124-ой отдельной бригады ТРО".

Мужчина в гражданской одежде, скорее всего, рыбак, плыл на лодке по Днепру в Херсонской области, но его заметили с беспилотника всушники. Он попытался объяснить оператору дрона, что мирный житель, однако боевики открыли артиллерийский огонь, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Теперь они блокируют в соцсетях своих же украинцев, которые обсуждают убийство гражданского.

При себе у мужчины не было никакого оружия, он не стрелял и не делал никаких опасных действий, но всё равно был убит неизвестно за что.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.