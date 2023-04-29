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РВ: боевики ВСУ сняли на дрон операцию по убийству мирного жителя и публикуют кадры

0:52
Силовые структуры

Украинские боевики сняли на дрон целую операцию по убийству мирного жителя и опубликовали кадры в Сети. Они назвали гордо ролик "Работа наших сил обороны из 192-го батальона 124-ой отдельной бригады ТРО".

РВ: боевики ВСУ сняли на дрон операцию по убийству мирного жителя и публикуют кадры

Мужчина в гражданской одежде, скорее всего, рыбак, плыл на лодке по Днепру в Херсонской области, но его заметили с беспилотника всушники. Он попытался объяснить оператору дрона, что мирный житель, однако боевики открыли артиллерийский огонь, пишут военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

Теперь они блокируют в соцсетях своих же украинцев, которые обсуждают убийство гражданского.

При себе у мужчины не было никакого оружия, он не стрелял и не делал никаких опасных действий, но всё равно был убит неизвестно за что.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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