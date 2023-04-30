"РВ": авиация России "умными бомбами" уничтожает базы и скопления техники ВСУ перед контрнаступлением

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российская военная авиация наносит удары с воздуха планирующими "умными бомбами" и уничтожает базы и скопления техники вооружённых сил Украины (ВСУ) на юге перед контрнаступлением. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.

На опубликованных репортёрами снимках видны сгоревшие в результате точного удара ангары с техникой украинской армии в Херсонской области.

Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетным ударом свыше 200 спецназовцев ВСУ и иностранных наёмников в Константиновке в ДНР. Также в Краматорске поражён железнодорожный состав с боеприпасами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.