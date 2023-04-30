Российская военная авиация наносит удары с воздуха планирующими "умными бомбами" и уничтожает базы и скопления техники вооружённых сил Украины (ВСУ) на юге перед контрнаступлением. Об этом сообщают военкоры "Русской Весны" в своём Telegram-канале.
На опубликованных репортёрами снимках видны сгоревшие в результате точного удара ангары с техникой украинской армии в Херсонской области.
Ранее сегодня Минобороны РФ сообщило об уничтожении ракетным ударом свыше 200 спецназовцев ВСУ и иностранных наёмников в Константиновке в ДНР. Также в Краматорске поражён железнодорожный состав с боеприпасами.
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Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.