Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Defence24: Британия собирается передать Киеву ракеты дальностью от 100 до 300 км
Генштаб ВСУ предоставил Зеленскому все негативные сценарии провала наступления: Россия займёт Харьков
Пользователи Сети возмутились, услышав угрозы Зеленского насчёт россиян в Крыму
Марков рассказал о начале арестов людей из правительственной либеральной команды
Спикер ВСУ Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму была проведена в рамках подготовки к контрнаступлению
Ходаковский рассказал, что до СВО борцы с Украиной не пользовались поддержкой в Белгородской области
Страна.ua: в Одессе обнаружили погибшую россиянку и её дочь
Die Zeit: Зеленский подтвердил — киевский режим сознательно выбрал войну
Роскачество предупредило о риске отравиться шашлыком

Минобороны: свыше двухсот боевиков спецназа ВСУ уничтожены в ДНР ракетным ударом

0:44
Силовые структуры

Российские военные уничтожили в ДНР ракетным ударом по 24-й механизированной бригаде вооружённых сил Украины (ВСУ) и отряду Сил спецопераций свыше 200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

Минобороны: свыше двухсот боевиков спецназа ВСУ уничтожены в ДНР ракетным ударом

В ведомстве также заявили, что ВС РФ нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожив до 200 тонн боеприпасов ВСУ.

Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено свыше 480 боевиков ВСУ и наёмников.

Ранее стало известно, что в Бахмуте (Артёмовске) на "дороге смерти" уничтожен "неуловимый" американский наёмник.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Только что! План наступления ВСУ слит! Теперь ясно, где ударит враг
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
ВСУ начали наступление на Крым: ответ РФ будет болезненным

Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.

Кнутов заявил, что ударом по Севастополю ВСУ начали наступление на Крым
МедикФорум: врач Южнова назвала гражданам РФ продукты, от которых следует отказаться для здоровья печени
О том, какие продукты лучше не есть для защиты печени, рассказала гепатолог
"Путин в курсе. Нужно сжигать Украину": как и почему БПЛА снова атаковал Севастополь
Один против толпы боевиков: солдат ВС РФ чудом выжил после автоматной очереди в голову
Украина должна ошеломить Россию: варианты контрнаступления Андрей Николаев Рожденные 27 апреля под знаком зодиака Тельцы уверены в себе Соломон Соловьев Для развития современной России нужна внятная культура производства Сергей Лебедев
Уничтожение Крымского моста. С чего начнётся контрнаступление ВСУ
Как с мостом и крейсером "Москва": атакой на Севастополь управлял самолёт НАТО
Всех украинцев ждёт смерть при нападении Киева на Москву — Риттер
Всех украинцев ждёт смерть при нападении Киева на Москву — Риттер
Последние материалы
Марков рассказал о начале арестов людей из правительственной либеральной команды
Спикер ВСУ Гуменюк: атака на нефтебазу в Крыму была проведена в рамках подготовки к контрнаступлению
Ходаковский рассказал, что до СВО борцы с Украиной не пользовались поддержкой в Белгородской области
Страна.ua: в Одессе обнаружили погибшую россиянку и её дочь
Die Zeit: Зеленский подтвердил — киевский режим сознательно выбрал войну
Роскачество предупредило о риске отравиться шашлыком
Врач Тихомирова перечислила самые калорийные фрукты, которые противопоказаны диабетикам
"Крайне низкий риск вызвать пищевое отравление": врач назвала самый полезный фастфуд
Кириенко побывал на Запорожской АЭС
Экс-премьер Украины Азаров: НАТО обманывает Украину под видом "помощи"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников