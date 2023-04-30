Минобороны: свыше двухсот боевиков спецназа ВСУ уничтожены в ДНР ракетным ударом

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили в ДНР ракетным ударом по 24-й механизированной бригаде вооружённых сил Украины (ВСУ) и отряду Сил спецопераций свыше 200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.

В ведомстве также заявили, что ВС РФ нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожив до 200 тонн боеприпасов ВСУ.

Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено свыше 480 боевиков ВСУ и наёмников.

Ранее стало известно, что в Бахмуте (Артёмовске) на "дороге смерти" уничтожен "неуловимый" американский наёмник.

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