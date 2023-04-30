Российские военные уничтожили в ДНР ракетным ударом по 24-й механизированной бригаде вооружённых сил Украины (ВСУ) и отряду Сил спецопераций свыше 200 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ в воскресенье.
В ведомстве также заявили, что ВС РФ нанесли удар по эшелону на железнодорожной станции в районе Краматорска, уничтожив до 200 тонн боеприпасов ВСУ.
Всего за сутки на Донецком направлении уничтожено свыше 480 боевиков ВСУ и наёмников.
Ранее стало известно, что в Бахмуте (Артёмовске) на "дороге смерти" уничтожен "неуловимый" американский наёмник.
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Ударом БПЛА по Севастополю Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали наступление на Крымский полуостров, считает военный историк Юрий Кнутов.