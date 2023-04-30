Военным армии Украины приказано подписать документ о том, что публикации любых материалов теперь осуществляются непосредственно по согласованию со своими командирами.
В Интернете распространяется видеоролик, который записал боевик ВСУ. Его командиры решили взять под жёсткий контроль активность солдат в соцсетях, говорит военный.
Он рассказывает, что публикации любых материалов теперь запрещены или в противном случае военнослужащим Украины грозит уголовная ответственность. Видеоролик уже набрал огромное количество просмотров.
Раньше сообщалось, что под Купянском пропавшие без вести больше не существуют для киевской власти.
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