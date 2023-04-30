Генштаб ВСУ берёт под жёсткий контроль медиаактивность военнослужащих Украины

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военным армии Украины приказано подписать документ о том, что публикации любых материалов теперь осуществляются непосредственно по согласованию со своими командирами.

В Интернете распространяется видеоролик, который записал боевик ВСУ. Его командиры решили взять под жёсткий контроль активность солдат в соцсетях, говорит военный.

Он рассказывает, что публикации любых материалов теперь запрещены или в противном случае военнослужащим Украины грозит уголовная ответственность. Видеоролик уже набрал огромное количество просмотров.

Раньше сообщалось, что под Купянском пропавшие без вести больше не существуют для киевской власти.