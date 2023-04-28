Официальные сводки Киева почти не дают информации о потерях ВСУ в Купянском районе на Харьковщине. Однако постоянно на Украине демонстрируют результаты ударов РФ по "жилым домам", завалы которых разбирают какие-то солдаты.
Однако через несколько дней в социальных сетях и СМИ публикуются некрологи и объявления о пропавших без вести, в основном, из 14-й бригады.
Трупы боевиков армии Украины забирают не всегда, чтобы не признавать их погибшими и не платить семьям компенсации, пишет "Украина.ру".
Потери Киев скрывает не только из "экономии". Командиры бригады стремятся исключить распространение информации о чрезвычайно высокой смертности в ВСУ, чтобы лишь немного сохранить упавший "до нуля" боевой дух националистов киевского режима.
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