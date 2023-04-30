РВ: армия России нанесла удар по транспортному узлу ВСУ в Павлограде, в небе бомбардировщики Ту-95

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

По Украине наносится ракетный удар, в небо подняты российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Об этом сообщают в воскресенье вечером военкоры "Русской Весны".

На Украине объявлена воздушная тревога. О прилётах пишут в Павлограде Днепропетровской области. Источники заявляют, что на месте возник сильный пожар.

Предположительно, крылатые ракеты Х-101 летят по железнодорожным станциям "Павлоград-1" и "Павлоград-2", где находились составы с техникой и боевиками вооружённых сил Украины (ВСУ), которые они копили для контрнаступления, отмечает "Военная хроника".

По данным издания, зафиксировано порядка восьми прилётов по складам, также поступает информация о повреждении поездов и железнодорожного полотна.

С мест сообщают, что город вначале атаковали беспилотники-камикадзе "Герань-2", а затем ракеты тактической авиации.

Также украинские военные паблики пишут о вылете сразу 15 самолётов Ту-95МС. Вероятно, ожидается вторая волна ударов.

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