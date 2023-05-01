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Планирующие бомбы типа ФАБ-500 сыграли решающую роль при освобождении Артёмовска

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Силовые структуры

Использование планирующих бомб типа ФАБ-500 со стороны ВКС России в Артёмовске привело к резкому изменению тактики украинской армии, пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Планирующие бомбы типа ФАБ-500 сыграли решающую роль при освобождении Артёмовска

Ранее украинские военные размещали снайперские позиции на верхних этажах жилых зданий, а штабы и склады находились в подвалах. Однако, с применением авиабомб, такие позиции стали неэффективными, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что использование управляемых фугасных авиабомб позволяет ВКС России действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны. При этом, сама противовоздушная оборона становится мишенью для российских самолетов, предназначенных для прикрытия.

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Автор Максим Попов
Максим Попов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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