Планирующие бомбы типа ФАБ-500 сыграли решающую роль при освобождении Артёмовска

0:47 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Использование планирующих бомб типа ФАБ-500 со стороны ВКС России в Артёмовске привело к резкому изменению тактики украинской армии, пояснил военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее украинские военные размещали снайперские позиции на верхних этажах жилых зданий, а штабы и склады находились в подвалах. Однако, с применением авиабомб, такие позиции стали неэффективными, передает ТАСС.

Эксперт отметил, что использование управляемых фугасных авиабомб позволяет ВКС России действовать вне зоны поражения украинской противовоздушной обороны. При этом, сама противовоздушная оборона становится мишенью для российских самолетов, предназначенных для прикрытия.