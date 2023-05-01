Главком ВСУ Залужный рассказал о ночной ракетной атаке по Украине

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Главком вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный рассказал о сегодняшней ночной ракетной атаке России.

По словам главнокомандующего украинской армией, пуски ракет ночью производили 9 стратегических бомбардировщиков Ту-95 из Мурманской области и два Ту-160 из акватории Каспийского моря.

Всего якобы было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555, из которых 15 якобы сбито.

При этом в сводке генштаба не упоминается о том, куда попали три оставшиеся, а также умалчивается об ударах дронов-камикадзе "Герань-2", о которых писали украинские источники.

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