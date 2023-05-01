Медведев: наша задача нанести поражение укронацистам, США, НАТО, мерзкой Польше и прочим гнидам

1:15 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Социальная сеть Twitter* прогнулась под Государственным департаментом США и Украиной. И поступила так же, как когда-то с Дональдом Трампом - заблокировала запись РИА Новости.

Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив что Илон Маск "не справился заданием".

Но это всего лишь иностранная социальная сеть, которая действует в интересах истеблишмента США, заявил экс-президент России и подчеркнул, что РФ "цинично использовала" эту соцсеть "для продвижения наших целей".

"Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам. Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей", — пишет в Telegram-канале Медведев.

Страна будет упорно работать для этого, подытожил зампредседателя Совета безопасности, и поздравил всех с праздником 1 Мая.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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