Социальная сеть Twitter* прогнулась под Государственным департаментом США и Украиной. И поступила так же, как когда-то с Дональдом Трампом - заблокировала запись РИА Новости.
Об этом в своём аккаунте мессенджера пишет замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отметив что Илон Маск "не справился заданием".
Но это всего лишь иностранная социальная сеть, которая действует в интересах истеблишмента США, заявил экс-президент России и подчеркнул, что РФ "цинично использовала" эту соцсеть "для продвижения наших целей".
"Наша главная задача совсем иная: нанести разгромное поражение всем врагам — укронацистам, США, их клевретам в НАТО, включая мерзкую Польшу, и прочим западным гнидам. Мы должны вернуть, наконец, все наши земли. Навсегда защитить всех наших людей", — пишет в Telegram-канале Медведев.
Страна будет упорно работать для этого, подытожил зампредседателя Совета безопасности, и поздравил всех с праздником 1 Мая.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter. com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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