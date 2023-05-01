Российские военные уничтожили в зоне спецоперации двух снайперов вооружённых сил Украины. Об этом сообщают в Telegram военные эксперты.
Речь идёт о Константине Кирике (57 лет) из Луцка и Романе Ончукове (21 год) из Николаевской области. Отмечается, что оба были убиты в апреле на Донецком направлении под Бахмутом (Артёмовском).
Ранее стало известно об уничтожении в Бахмуте двух канадских, одного американского и одного ирландского наёмников, а также лучшего зенитчика ВСУ Андрея Линийчука с позывным "Кельт".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.