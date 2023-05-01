Российские военные ликвидировали двух снайперов ВСУ под Бахмутом

0:38 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные уничтожили в зоне спецоперации двух снайперов вооружённых сил Украины. Об этом сообщают в Telegram военные эксперты.

Речь идёт о Константине Кирике (57 лет) из Луцка и Романе Ончукове (21 год) из Николаевской области. Отмечается, что оба были убиты в апреле на Донецком направлении под Бахмутом (Артёмовском).

Ранее стало известно об уничтожении в Бахмуте двух канадских, одного американского и одного ирландского наёмников, а также лучшего зенитчика ВСУ Андрея Линийчука с позывным "Кельт".

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