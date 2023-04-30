Военные РФ уничтожили самого результативного зенитчика ВСУ с позывным "Кельт"

Российскими военными на фронте в зоне СВО уничтожен самый результативный зенитчик вооружённых сил Украины сержант Андрей Линийчук с позывным "Кельт". Об этом сообщается в Telegram-канале 95-й бригады, где он служил.

Отмечается, что боевик был первым, кто успешно применил переносной зенитно-ракетный комплекс Starstreak. Также утверждают, что на его счету больше всего сбитых воздушных объектов во всей ВСУ. Среди них якобы есть 16 дронов "Орлан", 1 Zala и даже боевой вертолёт Ка-52.

Линийчук вступил в ряды украинской армии в 2020-м году, дважды был ранен и дважды возвращался на фронт. Он был награждён орденом "За мужество".

Ранее стало известно об уничтожении двух канадских наёмников под Бахмутом (Артёмовском).

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