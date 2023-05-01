Шурыгин: командование ВС РФ смогло вскрыть этап развёртывания ударных частей ВСУ в Павлограде

1:20 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Командование российской армии смогло вскрыть этап развёртывания ударных группировок ВСУ, которые завершают подготовку к наступлению, для чего начали масштабную переброску войск в районы сосредоточения. Об этом можно судить по плотности и географии сегодняшних авиаударов, считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Аналитик отметил в своём Telegram-канале, что ВСУ не способны добиться стратегической и оперативной внезапности, так как за всеми перемещениями их ударных частей внимательно наблюдает российская разведка.

Единственный вариант, который остаётся — это скрытный выбор места удара и скорость сосредоточения войск на определённом участке. Для этого ВСУ вынуждены в тёмное время суток выполнять стремительные марши войск, перебрасывать технику и материальные запасы, объяснил эксперт.

"Собственно, именно на этом этапе и были "пойманы" резервы ВСУ в районе Павлограда", — добавил Шурыгин.

По его словам, один такой удар, даже самый удачный и мощный, к утрате боеспособности ударной группировки противника не приведёт, но серия подобных ударов может серьёзно подорвать наступательный потенциал группировки и создать чрезвычайно неблагоприятные условия для начала наступления.

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