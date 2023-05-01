РВ: названы детали и последствия "мощнейшего" ночного удара по транспортному узлу ВСУ в Павлограде

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу вооружённых сил Украины (ВСУ) в Павлограде.

По словам чиновника, область была атакована семью ракетами, часть из которых сбила ПВО. Какое количество попаданий зафиксировано, он не сообщил. В городе повреждено промышленное предприятие, произошёл пожар.

Сообщают также, что в Павлограде пострадали около 100 различных зданий, что явно произошло после детонации ракет ВСУ, добавили военкоры "Русской Весны".

Судя по всему, промышленный объект снова был использован Киевом для хранения вооружения, заключили авторы издания.

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный рассказал о ночной ракетной атаке по Украине.

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