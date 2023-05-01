Рогов заявил, что удар РФ по Павлограду лишил три бригады ВСУ ресурсов для наступления

1:08 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Три украинские бригады, переброшенные на Запорожское направление, не смогут начать активные бои, ведь удар армии РФ по Павлограду лишил их боеприпасов и топлива. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.

По его словам, речь идёт о бригадах Вооружённых сил Украины (ВСУ), появившихся в районе населённых пунктов Орехов и Щербаки. Как пояснил чиновник, 46-я украинская бригада доукомплектовывалась на территории Павлограда. Он пояснил, что там находились склады с горюче-смазочными материалами, оружием и снарядами.

"Сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий", — подчеркнул Рогов в беседе с ТАСС.

Представитель администрации считает, что российские удары по Павлограду замедлят готовящуюся наступательную операцию Киева.

Ранее военкор Александр Сладков назвал атаки армии РФ на места концентрации ВСУ способом сорвать украинское контрнаступление.

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