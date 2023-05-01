Три украинские бригады, переброшенные на Запорожское направление, не смогут начать активные бои, ведь удар армии РФ по Павлограду лишил их боеприпасов и топлива. Об этом заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, речь идёт о бригадах Вооружённых сил Украины (ВСУ), появившихся в районе населённых пунктов Орехов и Щербаки. Как пояснил чиновник, 46-я украинская бригада доукомплектовывалась на территории Павлограда. Он пояснил, что там находились склады с горюче-смазочными материалами, оружием и снарядами.
"Сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы с доставкой необходимого для боевых действий", — подчеркнул Рогов в беседе с ТАСС.
Представитель администрации считает, что российские удары по Павлограду замедлят готовящуюся наступательную операцию Киева.
Ранее военкор Александр Сладков назвал атаки армии РФ на места концентрации ВСУ способом сорвать украинское контрнаступление.
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Глава Днепропетровской области Сергей Лысак рассказал подробности о мощнейшем ночном ударе по транспортному узлу ВСУ в Павлограде.