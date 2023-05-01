Военкор Сладков назвал удары ВС РФ по местам концентрации ВСУ способом сорвать наступление Киева

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Контрнаступление Украины всё равно будет, однако начать его она никак не сможет без концентрации войск. И одним из основным методов ослабления ВСУ являются удары российской армии по концентрирующемуся противнику. Такое мнение высказал военный журналист Александр Сладков в своём Telegram-канале.

Репортёр прокомментировал ночной ракетный удар по транспортному узлу и военным объектам ВСУ в Павлограде Днепропетровской области.

Он отметил, что всерьёз наконец-то задействован Черноморский флот и Дальняя авиация России.

"В этом потенциале мы несравнимо сильнее Украины и многих стран НАТО", — добавил военкор.

Ранее военный эксперт Владислав Шурыгин раскрыл последствия ракетного удара по группировке ВСУ в Павлограде.

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