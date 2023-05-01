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Резников: Украина выходит на финишную прямую перед контрнаступлением

Силовые структуры

Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз заявил о готовности Киева к контрнаступлению. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

Резников: Украина выходит на финишную прямую перед контрнаступлением

"Мы выходим на финишную прямую перед контрнаступлением", — заявил министр.

Также Резников добавил, что дальше решение за Генштабом, Главкомом ВСУ и его командой, которые дадут понять, "как, где и когда".

Ранее российский военкор Александр Сладков заявил, что контрнаступление Украины всё равно будет, но начать его она никак не сможет без концентрации войск. Одним из основных методов ослабления ВСУ репортёр назвал удары российской армии по концентрирующемуся противнику.

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Наступление ВСУ: КОГДА И ГДЕ? | Всё, что известно сейчас
Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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