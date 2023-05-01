Резников: Украина выходит на финишную прямую перед контрнаступлением

Министр обороны Украины Алексей Резников в очередной раз заявил о готовности Киева к контрнаступлению. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Мы выходим на финишную прямую перед контрнаступлением", — заявил министр.

Также Резников добавил, что дальше решение за Генштабом, Главкомом ВСУ и его командой, которые дадут понять, "как, где и когда".

Ранее российский военкор Александр Сладков заявил, что контрнаступление Украины всё равно будет, но начать его она никак не сможет без концентрации войск. Одним из основных методов ослабления ВСУ репортёр назвал удары российской армии по концентрирующемуся противнику.

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