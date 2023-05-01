В ВСУ назвали цели новых ракетных атак русских

РВ: киевский режим назвал цели новых ракетных атак России

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Цель новых российских ракетных атак — обнаружить логистические цепочки и центры логистики.

Об этом сообщило оперативное командование Вооружённых сил Украины "Юг".

"Они пытаются выискивать логистические маршруты и логистические центры. Но и энергетику они не оставили", — цитирует главу Сил обороны юга Наталью Гуменюк издание "Русская Весна".

Заявление военной чиновницы было сделано на фоне вчерашних ударов по объектам в Павлограде. Они являются важным логистическим железнодорожным узлом армии Украины, отметили в издании.

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