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РВ: киевский режим назвал цели новых ракетных атак России

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Силовые структуры

Цель новых российских ракетных атак — обнаружить логистические цепочки и центры логистики.

РВ: киевский режим назвал цели новых ракетных атак России

Об этом сообщило оперативное командование Вооружённых сил Украины "Юг".

"Они пытаются выискивать логистические маршруты и логистические центры. Но и энергетику они не оставили", — цитирует главу Сил обороны юга Наталью Гуменюк издание "Русская Весна".

Заявление военной чиновницы было сделано на фоне вчерашних ударов по объектам в Павлограде. Они являются важным логистическим железнодорожным узлом армии Украины, отметили в издании.

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В ВСУ назвали цели новых ракетных атак русских
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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