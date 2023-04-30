ВКС РФ в Харьковской области отработали по линии, где ВСУ концентрировали силы для контрнаступления

В Харьковской области российские войска поразили ряд целей вдоль границы РФ.

Об этом сообщает Telegram-канал NЕ.САХАР.

Авиация Вооружённых сил России отработала по линии населённых пунктов, где националисты концентрируют свои силы для анонсированного контрнаступления.

Под огонь российских ракет попали цели в населённых пунктах Белый Колодезь, Глушковка, Колодезное и Куриловка, откуда украинские подразделения угрожали мирным гражданам Белгородской области.

Чуть ранее в Павлограде было уничтожено множество украинских установок ПВО.

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