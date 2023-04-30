В Харьковской области российские войска поразили ряд целей вдоль границы РФ.
Об этом сообщает Telegram-канал NЕ.САХАР.
Авиация Вооружённых сил России отработала по линии населённых пунктов, где националисты концентрируют свои силы для анонсированного контрнаступления.
Под огонь российских ракет попали цели в населённых пунктах Белый Колодезь, Глушковка, Колодезное и Куриловка, откуда украинские подразделения угрожали мирным гражданам Белгородской области.
Чуть ранее в Павлограде было уничтожено множество украинских установок ПВО.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Приправа эффективно борется с раковыми клетками и укрепляет иммунитет.