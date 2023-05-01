"Царьград": Сивков рассказал, где и когда произойдёт обмен ядерными ударами между Россией и США

1:49 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ядерное оружие в ходе нынешнего конфликта применено, с большой вероятностью, будет, но не на Украине. Такое мнение высказал военный эксперт Константин Сивков в эфире телеканала "Царьград".

Аналитик считает, что обмен ядерными ударами может произойти на территории третьих стран, которые могут стать театром ограниченной ядерной войны, согласно американской концепции. При этом не будут затронуты ни Россия, ни США, ни Франция, ни Британия, ни Китай. А наиболее вероятный кандидат — это "великая" Польша.

Выглядеть, по словам эксперта, это может следующим образом. Например, Польша потерпит поражение в результате тяжёлых военных действий, армия России будет наступать на её территорию. И в этих условиях США могут нанести ядерные удары по отдельным российским объектам на территории Польши. С такой же осторожностью Россия ответит ударом по американским войскам на польской земле, предположил собеседник канала.

Может быть и другой вариант, продолжил Сивков. Если США нанесут тяжёлое поражение России, не вступая в войну сухопутными войсками, в сфере ВКС, поставят под угрозу стратегические ядерные силы РФ, то ответом может быть демонстративный удар по аэродромам стран НАТО, с которых наносятся удары, на территории Финляндии, Польши, Чехии, Словакии, Румынии, Германии.

"Вот такие варианты могут быть. Переход в стратегический ядерный обмен я полагаю маловероятным. А вот такие отдельные групповые и одиночные ядерные удары в количестве пять-восемь, может быть, десять ядерных взрывов, вполне осуществимы", — заключил эксперт.

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